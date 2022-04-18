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الإمارات تعلن تعديل منظومة تأشيرات الدخول والإقامة

دوليات

2022-04-18 | 18:09
الإمارات تعلن تعديل منظومة تأشيرات الدخول والإقامة
2,405 مشاهدة

أعلنت الإمارات عن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب لتعزيز مكانة البلاد كوجهة للعيش والعمل والاستثمار وجذب واستبقاء المواهب والكفاءات.

وبالنسبة للإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، تضمنت التعديلات مزايا جديدة للحاصلين عليها أهمها: إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

كما شهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم بالإضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها.

ولتشجيع أنماط العمل المرنة تم استحداث مسار جديد مخصص للعمل الحر يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبدون ضامن أو صاحب عمل بمتطلبات بسيطة هي الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

كما تم رفع سن الأبناء حتى 25 عاما بعد أن كان 18 عاما فقط، إضافة إلى البنات غير المتزوجات بصرف النظر عن العمر، ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بصرف النظر عن العمر.

هذا وطرحت لأول مرة تأشيرات للزيارة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، وتتميز التأشيرات في المنظومة المستحدثة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، كما أن كافة التأشيرات متاحة لسفرة واحدة أو أكثر، وصلاحية دخول لمدة 60 يوما قابلة للتجديد، وآلية تقديم ضمن منصة موحدة.

كما تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل بهدف تيسير دخول المهارات والكفاءات لاستكشاف فرص العمل المتاحة في الإمارات وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وهي تمنح لفئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، حسب تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تمنح لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم، حسب التصنيفات الدولية المعتمدة، على ألا يكون قد مر على تخرج الشخص أكثر من عامين وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

أما تأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال، فتهدف إلى تيسير دخول المستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار وهي تمنح المستثمرين ورواد الأعمال الفرصة للتعرف على متطلبات تأسيس الأعمال ضمن إجراءات بسيطة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.

بالإضافة إلى تأشيرة السياحة العادية، تم طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوما متواصلة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة إلا في حالات استثنائية.

وتتطلب هذه التأشيرة إثبات توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.
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