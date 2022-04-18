الثلاثاء.. مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن القدس

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سينعقد بناء على طلب فرنسا وإيرلندا والصين والنرويج والإمارات، بعدما أدت موجة جديدة من العنف الأحد إلى إصابة أكثر من 20 شخصا داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الاثنين بأن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى وسط حماية من القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي.واعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين، تمهيدا لاقتحام مجموعات جديدة من المستوطنين، إلى جانب محاصرتها للمصلى القبلي.واعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم إثر اقتحامها المسجد الأقصى، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة، لفسح المجال أمام المستوطنين.