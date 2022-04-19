ماسك.. أغنى رجل في العالم لا يمتلك منزلاً

وقال مؤسس شركة "تسلا" في مقابلة إنه لا يملك مسكنه الخاص حاليا وأنه كان يقيم مع أصدقاء في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بالقرب من مقر شركة "تسلا"، عندما كان يعمل في المدينة.وأضاف: "إذا سافرت إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث توجد معظم هندسة "تسلا"، فأنا في الأساس أتنقل بين غرف النوم الاحتياطية لأصدقائي. ليس لدي يخت، ولا آخذ إجازات، لذا فاستهلاكي الشخصي ليس مرتفعا".وأشار إلى أن "هناك استثناء واحدا هو الطائرة ولكن إذا لم أستخدم الطائرة سيكون لدي ساعات أقل للعمل".وبحسب "فوربس" فإن صافي ثروة ماسك تبلغ 219 مليار دولار، إلا أن وكالة "بلومبيرغ" فأفادت بأن ثروته تقدر بـ251 مليار دولار، وهو أغنى شخص في الولايات المتحدة والعالم.