قراصنة عراقيون يشنون هجوما سيبرانيا على التلفزيون الحكومي الإسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "التلفزيون الحكومي الاسرائيلي القناة التاسعة، تعرض لهجوم سيبراني ليلة أمس، أدى إلى تعطل الموقع".وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "نوع الهجوم الذي انطلق من الأراضي العراقية هو DDoS - توزيع الخدمة Deniel ، أو هجوم رفض الخدمة الموزع".وأوضحت، أن "هذا الهجوم في الواقع يضع عبئًا كبيرًا على الموقع من خلال إنشاء حركة مرور على الشبكة بواسطة برامج الروبوت، والتي تثقل عمليات الموقع أكثر من اللازم لتؤدي إلى تعطيل الموقع لفترة من الزمن".