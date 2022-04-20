تركيا تكشف عن هدف عملياتها العسكرية شمال العراق

ونقلت وكالة "الاناضول" التركية عن ردوغان قوله: "هدفنا من عملية ( قفل المخلب) هو تطهير الأراضي العراقية من تسلط تنظيم حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) الإرهابي وضمان أمن حدودنا".وأضاف: "المنظمات الإرهابية لم تعد قادرة على ممارسة أي عمل داخل بلدنا، لأننا منعنا إلى حد كبير عمليات التسلل والهروب من حدودنا".ويذكر ان تركيا أعلنت فجر الاثنين الماضي عن إطلاق عملية "قفل المخلب" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي) في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمال العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم".