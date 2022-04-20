مصر.. احكام مشددة ضد مرشد وقيادات الاخوان

وذكرت وسائل اعلام مصرية ان "محكمة النقض المصرية قضت بمعاقبة كل من مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة والذي تم حله بحكم قضائي في أعقاب سقوط حكم الجماعة في مصر العام 2013، وصفوت حجازي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة برج العرب".واضافت ان "المحكمة قضت في حكمها بمعاقبة مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما".واشارت وسائل الاعلام الى ان "المحكمة عاقبت المتهم حسام محمد بالسجن لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحي ببورسعيد؛ لاتهامهم في أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013"، فيما أصدرت حكما ببراءة 59 متهما آخرين".