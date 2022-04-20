هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية

ونقلت وكالة "رويترز"عن الوكالة الحكومية قولها أن "مخزونات الخام هبطت بمقدار ثمانية ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 نيسان إلى 413.7 مليون برميل"، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم والتي كانت تشير الى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل".واضافت ان "مخزون البنزين تراجع بمقدار 761 ألف برميل إلى 232.4 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن يهبط بمقدار مليون برميل"، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 108.7 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 829 ألف برميل".إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى منذ آذار 2020 .وأشارت البيانات إلى أن "صادرات الخام زادت إلى 4.3 مليون برميل يوميا".