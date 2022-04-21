في رسالة مباشرة.. طهران ترسل لـ"تل أبيب" مواقع الاسلحة النووية الاسرائيلية - عاجل

ونقلت "قناة الجزيرة"، عن المصدر قوله إن "طهران أرسلت لإسرائيل عبر دولة أوروبية صورا وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية".وأضاف، أن "معظم الصور أرضية وليس فضائية ووضعت إشارة حمراء على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية".وتابع المصدر، "طهران أكدت أن المخازن والمنشآت ستكون هدفا لها إذا قررت إسرائيل إشعال حرب مع إيران".وأشار الى أن " إسرائيل غيرت سابقا مواقع مخازنها الاستراتيجية والملف يتضمن مواقع المخازن الجديدة".