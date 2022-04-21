موسكو تفرض عقوبات على شخصيات امريكية بينها مارك زوكربيرغ

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أن "هذه الخطوة تأتي ردا على العقوبات الأمريكية التي تتوسع باستمرار وتفرضها إدارة الرئيس جو بايدن على عدد متزايد من المواطنين الروس"، مشيرة إلى أن "الإجراء الجديد الذي اتخذه موسكو يقضي بمنع 29 أمريكيا من دخول الأراضي الروسية لفترة غير محددة".واضافت أن "هؤلاء المواطنين الأمريكيين هم من كبار القيادات ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين المعنيين بتحديد الأجندة الروسوفوبية، بالإضافة إلى أزواج وزوجات عدد من المسؤولين الكبار".