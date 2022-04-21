طهران تكشف تفاصيل جديدة تخص "العقوبات وسليماني"

قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري إن "الأعداء" يعرضون على بلاده تخفيف العقوبات مقابل "عدم الانتقام" لقائد فيلق القدس في الحرس قاسم سليماني.







وشدد تنكسيري على أن الثأر لاغتيال سليماني "أمر مؤكد" وأن کل من تورط في اغتيال سليماني "سوف يعاقب على أعماله القذرة"، وسيلقى عقابه و"الأمر متروك لنا". وقال تنكسيري في تصريح صحافي إن "الأعداء يبعثون برسائل مكررة يطالبون فيها بعدم الانتقام لدماء الحاج قاسم"، وأضاف: "يعرضون عينا رفع جزء من العقوبات وتخفيفها مقابل عدم الانتقام" ووصف تلك العروض بأنها "أوهام باطلة".وشدد تنكسيري على أن الثأر لاغتيال سليماني "أمر مؤكد" وأن کل من تورط في اغتيال سليماني "سوف يعاقب على أعماله القذرة"، وسيلقى عقابه و"الأمر متروك لنا".

وأضاف أن "قرار الانتقام مؤكد من قائد الثورة وقائد الحرس، وأن إيران سوف تقرر مكان الانتقام وتوقيته".



وقال قائد البحرية في الحرس الثوري إن "أعداء إيران ظنوا أنهم تمكنوا من القضاء على سليماني، واستدرك: لكن ترون كيف تتكاثر نماذج سليماني في جميع أنحاء العالم".