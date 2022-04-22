تعليق تركي جديد على العمليات العسكرية في العراق

السومرية نيوز – متابعة



زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة أن العملية الجديدة "قفل المخلب" التي ينفذها الجيش التركي في شمال العراق، ستستمر حتى إزالة التهديد الإرهابي من المنطقة.



وقال أكار في حديث لقناة "خبر تورك" التلفزيونية إن "العملية تهدف إلى القضاء على التهديد الإرهابي من مصدره، وهدفنا الأساسي هو تحييد كل الإرهابيين حتى النهاية وتخليص بلادنا من هذه الآفة الإرهابية، بحسب زعمه.

وأضاف أن "تركيا لا تطالب بأراض أجنبية وتبدي احتراما لوحدة أراضي العراق واستقلاله وسلامته"، بحسب قوله.

وإستدعت وزارة الخارجيَّة، الثلاثاء الماضي، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق، والتي طالَت مناطقَ "متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان" في شمال العراق.