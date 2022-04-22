Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريقين في الكاظمية شمالي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مقتل أكبر فيل في بوتسوانا يثير غضبا واسعا (صورة)

دوليات

2022-04-22 | 04:14
مقتل أكبر فيل في بوتسوانا يثير غضبا واسعا (صورة)
1,178 مشاهدة

قتل اثنان من صائدي الحيوانات البرية، بطلقة نارية، أكبر فيل في دولة بوتسوانا الأفريقية، إذ وصل سنه إلى 50 عاما.

وكان يتميز هذا الفيل بأكبر أنياب للأفيال في بوتسوانا، والتي يبلغ طولها نحو 2.5 متر، وكان يعتبر واحدا من أكثر المخلوقات البرية شهرة في البلاد.

وعُرف باسم "الفيل ذو الناب الكبير"، أو "ذو المائة دقة" نظرًا لحجمه وأنيابه الضخمة.

وأقدم الصيادان على قتله، للحصول على مادة العاج الثمينة من أنيابه والاتجار بها، إذ نشرا صورةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما يجلسان بفخر أمام جثة الحيوان البري.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن قتل الفيل أثار غضبا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي ونشطاء الحفاظ على الحياة البرية، والذي يأتي بعد 3 سنوات من رفع الحظر عن صيد الأفيال.

ومن أبرز المنددين بقتل الفيل، إيان خاما، رئيس بوتسوانا السابق، حيث أورد في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أمته فقدت معلما سياحيا شهيرا.

وقال خاما: "كان واحدًا من أكبر الأفيال ولديه أكبر أنياب أفيال في البلاد، وكان يعرضه منظمو الرحلات السياحية باستمرار أمام السائحين كأيقونة سياحية شهيرة، فكيف يفيد قتله سياحتنا والتي تعتمد على الحياة البرية".

وعبر الرئيس السابق عن مخاوفه على مستقبل بوتسوانا، لافتا إلى أنه في حال استمر السماح بالصيد الجائر للحياة البرية، ستتراجع السياحة في البلاد.

وتابع خاما "اختفاء الحياة البرية، يعني غياب السياحة، مما يؤدي إلى توقف تدفق العائدات وتوقف توفير الوظائف في البلاد".

وكان إيان خاما فرض في العام 2014، حظرا على صيد الأفيال في جميع أنحاء البلاد، وذلك خلال رئاسته بوتسوانا.

وألغى في العام 2019، موكجويتسي ماسيسي، رئيس بوتسوانا الحالي، حظر صيدها، مما أدى إلى عودة الصراع بين الصيادين والحياة البرية في البلاد.

وأثار قرار رفع حظر صيد هذه الحيوانات البرية قبل 3 سنوات، ردود فعل غاضبة من قبل دعاة الحفاظ على البيئة، والذين يعتقدون أن الخطوة سياسية.

كما رأى مراقبون آنذاك، أن هذه الخطوة تزيد المخاوف على السياحة في البلاد.

ويوجد في بوتسوانا حوالي 130 ألف فيل، وهو الأكبر في العالم.
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:20 | 2022-04-22 09:20
09:09 | 2022-04-22 09:09
09:09 | 2022-04-22 09:09
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.