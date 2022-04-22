تركيا تحصي قتلى العمال الكردستاني بعمليتها في العراق

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، بياناً لوزارة الدفاع التركية جاء فيه، أن "42 إرهابياً تم تحييدهم خلال عملية المخلب - القفل شمالي العراق"، مشيرةً إلى أنها "مستمرة بهدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم".وأطلقت تركيا فجر الإثنين، عمليتها العسكرية التي سمّتها بـ "المخلب- القفل" في شمالي العراق، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب.ورفض العراق العملية التركية التي أُطلقت داخل أراضيه، معتبراً إياها "خرقاً لسيادة البلاد"، بعد استدعاء السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي.