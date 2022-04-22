لليوم الثاني.. انفجار جديد يهز أحد مساجد افغانستان

ونقلت وسائل اعلام افغانية عن قائد شرطة منطقة إمام صاحب، حافظ عمر، تأكيده أن الانفجار هز مسجد مولوي سكندر في هذه المنطقة، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا جراء الهجوم بعد.وأفادت وكالة "آماج نيوز" بأن حصيلة الهجوم لا تقل عن 30 قتيلا وجريحا، بينما أكدت قناة "طلوع نيوز" الافغانية نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان سقوط سبعة قتلى على الأقل.ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.