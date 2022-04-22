باكستان.. لجنة الامن الوطني: مزاعم خان ادعاءات باطلة

وقلت اللجنة التي تضم قادة البلاد السياسيين والعسكريين في بيان، يهدف إلى وضع حد رسمي لمزاعم خان، التي كررها مرارا وتشير إلى أن الولايات المتحدة تآمرت للإطاحة به من السلطة بمساعدة خصومه السياسيين".واضافت اللجنة ، إن "التحقيق أظهر أن الأجهزة الأمنية في البلاد "لم تجد أي دليل على أي مؤامرة".وأطيح بخان من السلطة في العاشر من نيسان الجاري، وحل محله رئيس الوزراء شهباز شريف، والذي ترأس اجتماع اللجنة، حيث نوقش الأمر ".وطالب خان الخميس خلال تجمع حاشد في مدينة لاهور شرقي البلاد، بإجراء انتخابات مبكرة.