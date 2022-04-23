تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في العراق

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "الأناضول"، إن الملازم بكر جان كرك، قُتل خلال اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه تركيا على لائحة الإرهاب.ويأتي مقتل الجندي التركي، بعد ساعات من الإعلان عن مقتل الرقيب أول فرقان غوك، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع الإرهابيين في منطقة "المخلب ـ القفل".وأطلقت تركيا فجر الاثنين، عملية "المخلب ـ القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، في مناطق شمالي العراق، لتحتج بغداد على العملية العسكرية التركية، من خلال مذكرة "احتجاج شديدة اللهجة"، قدمتها للسفير التركي لدى العراق