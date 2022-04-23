وكالة إيرانية تكشف عن عقد جولة خامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد

السومرية نيوز – متابعة

كشفت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن عقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران والرياض، في العاصمة العراقية بغداد.



وأفادت وكالة "نور نيوز" بأن "مفاوضات بغداد جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى من الأمانة العاملة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس وكالة الاستخبارات السعودية". وأشارت "نور نيوز" إلى أن "الأجواء الإيجابية في الجولة الخامسة من المفاوضات عززت الآمال باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن تتوفر الأرضية لعقد اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين".

