بريطانيا.. اعتقال شخص طعن مواطنا واعتدى على عشرة اخرين

وذكرت وسائل اعلام بريطانية، ان "شرطة مقاطعة وركشير أكدت في بيان لها أنها تلقت في الساعة الثامنة تقريبا من صباح اليوم بلاغات عن تعرض عدد من المواطنين لاعتداءات على يد رجل وسط بيدوورث".ولفتت الشرطة إلى أن "شابا يبلغ من العمر نحو 20 عاما أصيب بسكين ونقل إلى المستشفى ولا يزال في حالة مستقرة، بينما تعرض عشرة أشخاص آخرين لجروح خفيفة ويساعدون ضباط الشرطة في التحقيق".واوضحت الشرطة أن "المشتبه فيه الذي أوقف على خلفية الحادث هو رجل من السكان المحليين يبلغ من العمر 33 عاما، مؤكدة أنه لا يزال قيد الحبس وأنها لا تبحث عن أي مشتبه فيهم آخرين".وذكرت الشرطة أنها "تبحث عن شهود عيان وضحايا محتملين آخرين للحادث"، مشيرة إلى "التواجد المكثف لعناصرها في وسط بيدوورث".