تركيا تغلق مجالها الجوي امام الطائرات الروسية

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها خلال زيارة إلى الأوروغواي، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "يني شفق"، أن "الترخيص الممنوح من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في نيسان"، مشيرا إلى أن "الإجراء جاء بالتنسيق بين الدولتين".واوضح أنه "ناقش هذا الأمر في اذار الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تعهد بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة".وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير مثل هذه الرحلات".