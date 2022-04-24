لبنان.. مصرع ثمانية مهاجرين وإنقاذ 48 آخرين بعد غرق قاربهم

وفي بيان لها، قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني:‏ "بتاريخ 23 أبريل 2022 (أمس السبت)، تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش حتى الساعة (لحظة كتابة الخبر) من إنقاذ 48 شخصا بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون - الشمال، نتيجة تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة".وأضاف الجيش اللبناني: "وقد عملت القوات البحرية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة "سيسنا" على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل القوى عملياتها برا وبحرا وجوا لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".وأشار الجيش إلى أنه "تم توقيف المواطن ر.م.أ للاشتباه بتورطه في عملية التهريب"ـ موضحا أن "التحقيقات بوشرت باشراف القضاء المختص".وأكدت وسائل إعلام لبنانية، نقلاً عن مصادر لها، أن "مراكب الجيش عثرت على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين في طرابلس".