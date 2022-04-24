ايران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في الخليج

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية عن مدير العلاقات العامة في قوات المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، غلامحسين حسيني، تأكيده أن السفينة (التي لم يكشف عن اسمها أو تبعيتها) احتجزت في شمال الخليج، وعثر على متنها على 200 ألف لتر من الوقود المهرب.وقال المسؤول إن طاقم السفينة المكون من ثمانية أشخاص اعتقل وأحيل للجهات القضائية في ميناء بوشهر لإكمال التحقيقات وللمحاكمة.ولفت حسيني إلى أن قوات الحرس الثوري فتشت أيضا خمسة قوارب كانت مخصصة لتزويد السفينة المحتجزة بالوقود وصادرت وثائقها على ذمة التحقيق.