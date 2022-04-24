لبنان تعلن الحداد الرسمي على ضحايا زورق طرابلس

وفي بيان لها، قالت رئاسة مجلس الوزراء: "أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحداد الرسمي غدا على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس، وتنكس، حدادا، الأعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة".وأشارت إلى أن "الرئيس ميقاتي أجرى اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، وطلب منه التوجه الى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا".كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير "بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم".