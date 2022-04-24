مشاريع خضراء مرتقبة على الحدود العراقية الإيرانية

وقال رئيس المنظمة، مسعود منصور: "جزء من المشروع سيكون في الأراضي الإيرانية بمساحة 15 ألف هكتار".وأضاف منصور: "الجزء الآخر سيكون في الأراضي العراقية بنفس المساحة ويبلغ طوله في الجانب العراقي 82 كيلومترا، على طريق المشاة للمسيرة الأربعينية".وأشار إلى أن "إنشاء المشاريع على جدول أعمال الطرفين، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي".