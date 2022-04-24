الهند تزيد من قدرة الطاقة المتجددة بأكثر من 250%

وأصبحت الهند وفقاً لبيان حكومي، الآن من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث قدرة الطاقة المتجددة المركبة. ويهدف كل هذا إلى ضمان بذل جهد مستدام لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.وأخذت الهند على عاتقها مسؤولية توجيه العالم نحو المفاوضات بشأن المعاهدات والاتفاقيات البيئية الحساسة. نتيجة لذلك هناك آليات مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ومقره جوروغرام ، الهند) التي ظهرت مع الهند على رأسها.واختارت الهند مسارا يمكن أن يتعايش فيه الاقتصاد والبيئة ويتقدمان إلى الأمام. لتكون مثالاً يحتذى به للعالم، تمكنت الهند من حماية البيئة دون عرقلة مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، شكلت الهند أيضا التحالف من أجل مبادرة البنية التحتية المقاومة للكوارث.وكجزء من احتفالات يوم البيئة العالمي في الهند، أصدرت الحكومة دعوة واضحة لزيادة استخدام مزيج الإيثانول داخل البلاد. وتم إصدار خارطة طريق مفصلة لتطوير قطاع الإيثانول ووضعه على رأس الأولويات الرئيسية للقرن الحادي والعشرين في الهند. وحرصًا على تحقيق هدف 20% من البنزين بحلول عام 2025 ، ينصب التركيز على إحداث تأثير كبير على البيئة وكذلك على حياة المزارعين.