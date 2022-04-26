"نيوز نيشن": عام 2021 كان الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة لهذا السبب

السومرية نيوز – دوليات



أفادت شبكة "نيوز نيشن" الأمريكية بأن عام 2021 كان الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة وأن سبب ذلك يعود بشكل رئيسي إلى جائحة كوفيد-19.



وأضافت شبكة التلفزيون الأمريكية أيضا أن "معدل جرائم القتل ارتفع في عدة مدن منذ عام 2020".

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من الحكومة ارتفاعا بنسبة 35 بالمئة في جرائم القتل بالأسلحة النارية من عام 2019 إلى عام 2020، عندما قُتل 19384 شخصا، حسبما ذكرت الشبكة نقلا عن دراسة جديدة.

وقالت شاوندرا كيلان لويس أستاذة القانون في جامعة تكساس الجنوبية، "في أوقات التوتر المالي والقلق تميل مبيعات الأسلحة إلى التعزيز، وكذلك العنف والعداء العنصري".

وصرحت بأنه "ومع انتشار جائحة كورونا قد تكون هناك ضغوط جديدة أثرت على أعداد جرائم القتل المرتفعة".