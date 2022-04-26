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بعد صفقة "ماسك".. رئيس تويتر التنفيذي: مستقبل الشركة ضبابي

دوليات

2022-04-26 | 02:24
بعد صفقة "ماسك".. رئيس تويتر التنفيذي: مستقبل الشركة ضبابي
المصدر:
رويترز
510 مشاهدة

السومرية نيوز – متابعة

قال رئيس تويتر التنفيذي باراج أجراوال للموظفين يوم الاثنين إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.

كان أجراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه رويترز.
 
وقالت الشركة للموظفين إن "ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق".
 
وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أجراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.
 
غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.
 
وفاز إيلون ماسك، باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.
 
وهذه لحظة فارقة للشركة التي عمرها 16 عاما وظهرت كواحدة من أكثر المنتديات نفوذا في العالم، وتواجه الآن سلسلة من التحديات.
 
وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدأ الأسبوع الماضي غير مؤكد، قد تسارعت في مطلع الأسبوع بعد أن غازل ماسك مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه.
 
وتحت ضغط، بدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.
 
وقال ماسك في بيان: "حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هي الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية".
وصعدت أسهم تويتر حوالي ستة بالمئة عقب أنباء الاتفاق.
 
وينهي الاتفاق مسيرة "تويتر" كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013، كما صعدت أسهمها حوالي ستة بالمئة عقب أنباء الاتفاق.
 
وارتفعت أسهم "تويتر" بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، يوم الإثنين، إلى 51.15 دولار.
 
وكان إيلون ماسك قد عرض، في 14 أبريل/ نيسان الجاري، شراء كامل أسهم "تويتر" مقابل 41.39 مليار دولار، أو ما يقابل 54.2 دولار للسهم.
 
وانطوى العرض على 54.20 دولار للسهم، علاوة على 38 بالمئة فوق سعر الإغلاق لسهم "تويتر" في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.
 
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