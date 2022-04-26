برازيلي يدخل موسوعة غينيس بعد بقائه 84 عامًا في نفس الوظيفة

بدأ المعمر البرازيلي مشواره في العمل وهو بسن الـ 16 وعمل في شركة تعرف حاليًا باسم RenauxView، تعمل في مجال الأقمشة، بدأ والتر العمل في ارض مصنع تابع لهذه الشركة، ثم انتقل بعد مدة إلى الإدارة، وشغل عدد من المناصب حتى وصل إلى منصب مدير مبيعات الذي ما زال يشغله.وبالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 100 استلم اروثمان شهادة من موسوعة غينيس لهذا الرقم القياسي، في حفل تواجد به اقارب والتر زملائه في العمل، الذين حرصوا على الاحتفال معه بهذا الإنجاز المميز.ومن جانبه وجه المعمر البرازيلي نصيحة لاولئك الاشخاص الذين يبحثون عن الاستقرار في مكان عملهم حيث قال: "افعلوا ما تحبون" وأضاف بأن على الشخص أن يحب عمله، وعلق بدأت العمل برغبة كبيرة وروح قتالية، لا يمكن القول انك تعمل لمجرد قيامك بأي عمل هذا امر غير ممكن، لن تتمكن من تحمل العمل اذا لم تحبه وتعمل برغبة كبيرة.أما عن انجازه الثاني بوصوله لسن الـ 100 عام فقال والتر انه كان يراقب نظمه الغذائي، كما انه كان يتجنب الملح والسكر والمأكولات التي قد تؤذي الأمعاء، كما انه كان يتجب المشروبات الغازية.