صحيفة تركية: الجيش التركي لا يخطط لمغادرة شمال العراق

السومرية نيوز – متابعة



ذكرت صحيفة "ستار" التركية اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل أراضي العراق في إطار عمليتها "قفل المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني.



وقالت الصحيفة إنه "بعد الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية، لا يخطط الجيش التركي لمغادرة شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على المنطقة ولن ينسحب من الأراضي العراقية قبل "زوال التهديدات نهائيا".

واضافت "ستار" أن "قيادة كردستان العراق تساعد تركيا وتمنع مرور عناصر "العمال الكردستاني" إلى الإقليم".

وزعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها القوات التركية لملاحقة عناصر تنظيم "حزب العمال" الكردستاني شمالي العراق تجري وفق القانون الدولي.