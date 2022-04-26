مركز أبحاث يكشف معلومات "مثيرة" تخص الأمن في أفغانستان

بعد اشهر من سيطرة حركة طالبان على افغانستان، كشف مركز أبحاث مقره في كندا، عن معلومات "مثيرة" تخص الأمن في هذه البلاد.

‎وقال المركز، إن "فشل قوات الأمن الوطني الأفغانية في أفغانستان يعكس أوجه القصور الهيكلية لإصلاح قطاع الأمن (SSR) هنا في البلاد بما في ذلك النهج الدولي الشامل في كابول".

وأضاف أن "مسائل مثل قضية "الجنود الأشباح"، على سبيل المثال، كان لا بد أن تظهر في بلد لا تزال فيه التنمية الاجتماعية والاقتصادية معطلة بشدة وحيث يتفشى الفساد على جميع المستويات الحكومية"، مردفاً أنه "‎بصرف النظر عن ذلك، هناك العديد من القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ قوات الأمن الوطني الأفغانية، بما في ذلك التدريب السيئ لقوات الأمن والمسؤولين الفاسدين"، حسبما قالت المؤسسة الأوروبية لدراسات جنوب آسيا (EFSAS)".

ولفت تقرير المركز الى "تفاقم الوضع الاستراتيجي المحفوف بالمخاطر لقوات الأمن الوطني الأفغانية بسبب السلوك الأحادي الجانب للولايات المتحدة تحت إدارة ترامب، حيث أدى اتفاق الدوحة لعام 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان إلى إحباط معنويات قوات الأمن الوطني الأفغانية المتبقية وتحفيز المزيد من عمليات الفرار (جورج ، 2021)".

وتابع أنه "‎على الرغم من أن سرعة انهيار قوات الأمن الوطني الأفغانية ربما كانت قد فاجأت بعض المراقبين، إلا أن حقيقة حدوثها لا يمكن أن تكون مفاجئة بالنظر إلى حالة قوات الأمن الوطني الأفغانية قبل الانسحاب الأمريكي".

‎ووفقاً لمركز الأبحاث، فإن "الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب سقوط كابول ليست غير دقيقة تماماً - بالنظر إلى حجم الأموال التي ينفقها المجتمع الدولي على إعادة بناء أفغانستان والقوات المسلحة ، كان ينبغي توقع المزيد منهم في يومنا هذا ورق، ‎ومع ذلك، فإن فشلهم النهائي واستسلامهم الجماعي لطالبان كان النتيجة الحتمية لبرنامج إصلاح القطاع الأمني".