إيران تطالب العراق بفتح الحدود البرية أمام الإيرانيين بالزيارة الأربعينية

وقال قاليباف خلال مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن "السياسة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحكومة الثاثلة عشرة هي تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، خاصة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية".وأضاف، أن "من أهم مطالبنا من مجلس النواب والحكومة العراقية هو فتح الحدود البرية امام الزوار الايرانيين لزيارة العتبات المقدسة خلال فترة الاربعين".واعرب قاليباف عن أمله بأن "يباشر مجلس النواب العراقي عمله في أسرع وقت ممكن بالاتفاق بين جميع الفرقاء السياسيين، وتحقيق مطالب الشعب العراقي"، مضيفاً أن "إيران تدعم العراق شعبا وحكومة".وتابع قائلاً: "نتمنى أن يكون البلدين قويين، وأن يفقا الى جانب بعضهما، لأنهما يلعبان دورًا مهمًا في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية واستقرار الدول الإسلامية".