المرصد السوري يعلن حصيلة قتلى "القصف الإسرائيلي" قرب دمشق

واستهدفت "إسرائيل" ليل الثلاثاء الأربعاء بقصف صاروخي خمسة مواقع على الأقل في محيط العاصمة السورية، وفق المرصد.وأوقعت الضربات التي أدت إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر، تسعة قتلى هم خمسة عسكريين سوريين، وأربعة آخرين، لم يتمكن المرصد من تحديد هوياتهم. كما أصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح.وتعد هذه الحصيلة وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن الأعلى جراء "قصف إسرائيلي" منذ مطلع العام.وكانت حصيلة سابقة نقلها الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري صباحا أفادت عن مقتل "أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".وقال المصدر إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق"، موضحا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها".وقال مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة السورية إنهم سمعوا دوي انفجارات.اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق، على ما أفادت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، الأربعاء.