السيسي يعلّق لأول مرة على مسلسل "الاختيار 3"

السومرية نيوز - متابعة



مع عرض الجزء الثالث هذا العام من مسلسل الاختيار، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى على العمل الفني الذي يروي الأحداث السياسية التي حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير في عام 2011.





وخلال حفل الإفطار السنوي للأسرة المصرية، قال السيسي أن "ما عرضه المسلسل هو ما حدث في الواقع في ذلك الوقت، واصفًا ما حدث في مصر عام 2011 بالتحديات، وقال: استنفذنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس تجاوز تلك الأزمة من عام 2011 إلى 2014".

وأضاف: "المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة".

وتابع: "خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا الحبيبة. على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا كانت أعظم".

واستطرد الرئيس المصري: "على عهدي معكم دائما. الصدق والإخلاص في العمل والتجرد من الانتماء إلا للوطن".

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص، للقيام بدوره في تحقيق التنمية، وسيتم توفير جميع الإمكانيات والبيئة اللازمة لتحقيق ذلك".