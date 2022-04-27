الهند تبحث سيارات كهربائية 100% بحلول عام 2030

بحثت الهند مع استراليا دعمها كدولة سيارات كهربائية بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030.

وحصلت نيودلهي على اشادة استرالية في طريق تنامي استخدام الطاقة المتجددة والحماية البيئية، وتسعى الهند للتمنية الاقتصادية والبيئية عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في انواع السيارات الكهربائية.

وقالت السفارة الهندية في بغداد خلال بيان إن "المفوض السامي الأسترالي لدى الهند باري أوفاريل اكد في اجتماع مشترك مع انوراغ تشودري الرئيس التنفيذي لشركة هيمادري المتخصصة الكيميائية المحدودة غرب البنكال دعم كانبرا لرؤية الهند لتصبح دولة سيارات كهربائية بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030".

وناقش الجانبان "فوائد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة بين الهند وأستراليا (ECTA) للشركة والتي ستدفع رؤية نيودلهي لتعزيز صناعة السيارات الإلكترونية (EV)".

ووفقا للبيان فأن "ECTA هي أول اتفاقية تجارية للهند مع دولة متقدمة بعد أكثر من عقد بحيث توفر آلية مؤسسية لتحسين التجارة بين البلدين"، مشيراً الى ان "أستراليا هي الشريك التجاري السابع عشر للهند، وتعد الهند تاسع أكبر شريك تجاري لأستراليا ومن المتوقع أن تضاعف ECTA التجارة الثنائية من 27.5 مليار دولار أمريكي في عام (2021) إلى حوالي 50 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. هذه الشراكة من المتوقع أن تساهم في توفير فرص عمل كثيرة".