توجه أوروبي لإلغاء الـ"شنغن" عن دولتين عربيتين

والدولتان العربيتان هما قطر والكويت، وسيسمح القرار في حال الموافقة عليه، لمواطني الدولتين بالسفر إلى أوروبا دون تأشيرات، في خطوة غير مسبوقة.وكشف مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن مقترح السماح للمواطنين القطريين والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة لمدة قصيرة بدون تأشيرة سيقدم للتصويت.وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أن القرار "يأتي نتيجة لنجاح كلتا الحكومتين في تحقيق إصلاحات واسعة كما يعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بكلا الدولتين".القرار النهائي للإعفاء يتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، لتبدأ بعدها مرحلة المفاوضات المباشرة مع كل من قطر والكويت.ويحتل جواز سفر قطر المرتبة 53 عالميا، ويتيح لحامله دخول 97 دولة، دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول، وفق مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2022.في حين يحتل الجواز الكويتي المرتبة 57 وفقا لمؤشر جايد لترتيب جوازات السفر، ويتيح جواز سفر الكويت إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 95 وجهة سفر حول العالم.نقدم اليوم مقترح السماح للمواطنين القطريين والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة لمدة قصيرة بدون تأشيرة.