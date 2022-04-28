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صحيفة بريطانية: أمراء سعوديون أُجبروا على بيع ممتلكاتهم لهذا السبب

دوليات

2022-04-28 | 04:27
صحيفة بريطانية: أمراء سعوديون أُجبروا على بيع ممتلكاتهم لهذا السبب
1,182 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، تقريرا كشفت فيه عن أن عددا من الأمراء السعوديين أُجبروا على بيع ممتلكاتهم في السنوات القليلة الماضية.

وبحثت الصحيفة البريطانية في تقريرها، تشديد القيود المالية على الأسرة الحاكمة في السعودية، منوهة إلى أن "أيام إنفاق 30 مليون دولار في الشهر قد انتهت".

وأوضحت أن "العائلة المالكة السعودية أُجبرت على بيع يخوت ومجوهرات وقصور أوروبية"، مشيرة إلى أن "الحاكم الفعلي للبلاد أجبرهم على تقليل الإنفاق".

ولفتت إلى أنه "تم بيع أكثر من 600 مليون دولار من الأصول وسط تقارير عن إجبار بعض أفراد الأسرة الحاكمة على تخفيف أنماط حياتهم المترفة امتثالا لقرارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأفادت بأن "بعض أفراد العائلة الحاكمة في السعودية كسبوا ثروات هائلة من صفقات وعقود نفط شاركت فيها الحكومة"، منوهة إلى أنهم "ينفقون ثروة البلاد على المنازل والطائرات واليخوت وجيوش من الخدم، ما يثير ازدراء الطبقات الوسطى السعودية".

وبينت "التايمز" البريطانية، أن "ولي العهد محمد بن سلمان قلص منذ توليه السلطة، ليس فقط مشاركتهم في الصفقات التجارية الحكومية ولكن أيضا امتيازاتهم، بما في ذلك الإجازات المجانية وفواتير الخدمات الضخمة التي تصل إلى قصورهم المذهبة".

وذكرت أن "محمد بن سلمان أمر بعد مدة قصيرة من تعيينه وريثا للعرش، باحتجاز العديد من أقاربه في فندق ريتز كارلتون في الرياض عام 2017، ما أدى إلى تهميش خصومه في ما وصفه القصر بأنه حملة لمكافحة الفساد".

وأضافت: "أفرج عن العديد منهم بعد تسويات مالية بلغت ما يعادل مليارات الجنيهات الإسترلينية، مع الحرص على تخفيف مظاهر الثروة لتجنب مزيد من الانتباه".

ونبهت إلى أن "قائد القوات العربية المشتركة خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، خالد بن سلطان، باع يختا فاخرا بطول 220 قدما في عام 2019، وقصرا بجوار برج إيفل في باريس بقيمة 87 مليون دولار بعد عام".

وأوضحت أن "تركي بن ناصر، الذي كان من بين المحتجزين في فندق الريتز، باع يخته الذي يبلغ طوله 203 أقدام وعرض منزله الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار في بيفرلي بارك في لوس أنجليس، لكنه مات قبل إتمام البيع".

وأشارت إلى أن "السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، بندر بن سلطان، باع عقارا ريفيا بقيمة 155 مليون دولار في كوتسوولدز في عام 2021".

وقال متحدث، إن "الأموال التي حصل عليها الأمراء من عمليات البيع أعيد استثمارها في المملكة العربية السعودية".
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