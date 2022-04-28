عطل فني مفاجئ يضرب "واتساب"

تعرض موقع التواصل الاجتماعي واتساب، مساء الخميس، لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الحسابات عن العمل ببعض البلدان.



وتسبب العطل الفني في خلل بالوصول إلى الصفحات المختلفة والتعليق أو مشاركة المنشورات. ولم يعلق تطبيق "واتساب" على هذه المشكلة حتى الآن.