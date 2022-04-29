صورة تظهر "أحدث" صاروخ إيراني باليستي.. هذه تفاصيله!

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن "صاروخ خيبر شكن، الذي يبلغ مداه ألفاً و 450 كم، يعتبر من أكثر الصواريخ الباليستية التكتيكية طويلة المدى في العالم"، مشيرةً إلى أن "هذا الصاروخ قادر على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية و قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث وتقليل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".وأضافت، أن "هذا الصاروخ من صواريخ الجيل الثالث لحرس الثورة الذي يعمل على الوقود الصلب ويتميز بسهولة الاستخدام"، موضحةً أن "صاروخ عماد وهو جيل جديد من الصواريخ الباليستية ارض – ارض للجمهورية الاسلامية الايرانية".