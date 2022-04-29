تفاصيل أرسال أول رائد عربي إلى الفضاء في مهمة لـ 6 أشهر

وكتب رئيس حكومة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر، "محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الامارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال (...) رائد فضاء (...) لمهمة طويلة تمتد 180 يوما لمحطة الفضاء الدولية".وبحسب صحيفة "ذي ناشونال" الإماراتية، فإنّ رائد الفضاء الإماراتي سيكون جزءًا من فريق من المقرر أن ينطلق على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس أكس" في النصف الأول من عام 2023 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.وأضافت أن التوقيع مع الشركة جرى في السفارة الإماراتية في واشنطن الأربعاء.ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.وفي سبتمبر 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة إلى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا في صاروخ "سويوز" من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.وأعلنت الإمارات في سبتمبر 2020 أنها ستقوم بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع إلى القمر بحلول 2024.لكن طموح الإمارات الأكبر يقوم على بناء مستوطنة بشرية على المريخ بحلول سنة 2117. ووظّفت دبي في 2017 مهندسين وتقنيين لتصوّر كيف يمكن أن تُبنى مدينة على الكوكب الأحمر.