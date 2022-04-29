حسن نصر الله: هذه الاجيال ستصلي في القدس وانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جدا

السومرية نيوز – دوليات



أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الشعب الفلسطيني اليوم هو أكثر أملا وأشد يقينا بمسار التحرير الآتي.



وفي كلمة له بمناسبة "يوم القدس" العالمي، قال حسن نصر الله: "منذ بداية تأسيس هذا الكيان الغاصب عمل رعاته وسادته وحركته الصهيونية من أجل تثبيت وترسيخ وحماية هذا الكيان وعملوا على مسارات عديدة منها مسار النسيان"، مضيفا: "اليوم من خلال أحداث السنوات الماضية وهذه السنة، نؤكد أن مسار النسيان سقط".

وتابع نصر الله: "من هذه المسارات مسار التيئيس وإن ييأس الشعب الفلسطيني والأمة من إمكانية استعادة فلسطين والمقدسات الإسلامية والفلسطينية".

وأردف: "مسار التيئيس أيضا سقط ويسقط في كل يوم نشهد فيه مظاهرات أو ينفذ شاب أو شابة فلسطينية عملية جهادية، أو ينطلق صاروخ ومسيرة، أو يرفع فيه الفلسطينيون استعداداتهم للمواجهة المقبلة وترتفع قبضاتهم في الأقصى وفي كل يوم تشرع فيه البنادق في الضفة وجنين.. هذه المسارات الثلاثة سقطت ولن ننسى ولن نيأس ولن نسقط أمام الضغوط".

واستطرد نصر الله: "مسار الإنهاك يحصل في أكثر من بلد في منطقتنا، لكنه رغم الحصار والعقوبات والحروب المفروضة والإرهاب لم يحقق هدفه".

وأضاف أمين عام "حزب الله": "مسألة فلسطين هي جزء من ديننا وإيماننا وكرامتنا ونحن أمة لا يمكن أن تتخلى عن إيمانها وعقيدتها ولا عن كرامتها..وعندما نتحدث عن العمل والفعل، نقول إن سقوط مسارات النسيان والتيئيس والانهاك شارك فيه كل من هو في مجال المقاومة".

واعتبر أن "الخط الجهادي العسكري أثبت أن إسرائيل تقهر وليست قدرا وليست هي المتفوق بالمطلق وقد ألحقنا بها الهزيمة وراء الأخرى".

وأضاف نصر الله: "منذ عام حتى اليوم تطورت مسارات المقاومين وحركات المقاومة التي يخشاها العدو ويعمل على تفكيكها..مسار العمليات الجهادية في داخل 48 والضفة وخصوصا العمليات المنفردة أحدث هزة عنيفة لدى الكيان"، مشيرا إلى أن "العميات المنفردة تمثل تصاعدا نوعيا جديدا في مسار المقاومة في فلسطين".

واستكمل: "العمليات المنفردة كشفت مستوى الأمن الهش والضعيف للكيان وعجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن اكتشاف المجاهدين"، مؤكدا أن "العمليات المنفردة تمثل تطوراً خطيرا جدا بالنسبة للاحتلال لأنها لا تحتاج إلى غرف عمليات ولا إلى إمكانيات هائلة".

وتابع: "هذه العمليات هزت بقوة ثقة الإسرائيليين بجيشهم وحكومتهم وهذا له انعكاسات كبيرة جدا..العمليات المنفردة تمثل تصاعداً نوعياً جديداً في مسار المقاومة في فلسطين..العمليات المنفردة حصلت في أماكن جغرافية متعددة ونفذها فلسطينيون من مناطق مختلفة وهذا يحمل رسالة قوية جدا"، موضحا أن "أهم إنجاز من هذه العمليات أنها أسقطت معادلة الجمع بين الاحتلال والأمن التي يقوم عليها الكيان".

ووجه نصر الله دعوة للدول والجيوش العربية قائلا: "ندعو الدول والجيوش العربية أن يوجهوا رسالة واضحة للعدو تقول لهم..زوال القدس والمسجد الأقصى تعني زوال إسرائيل".

وأوضح نصر الله أن "إيران أبلغت دول المنطقة التي طبعت مع "إسرائيل" أن أي اعتداء عليها انطلاقا من هذه الدول سيتم الرد على هذه القواعد في هذه الدول"، مؤكدا أن إيران قد تقدم على ضرب الكيان الصهيوني مباشرة في حال استمرار التهديدات الإسرائيلية على الموجودات الإيرانية في المنطقة".