بلينكن: العالم ما زال مهددا بشبح السلاح الكيماوي

وقال بلينكن في بيان نشر على موقع الوزارة الالكتروني، أنه "لمدة ربع قرن، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها للمساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية وردع استخدامها من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف".و أشار الوزير إلى أن "روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت السلاح الكيماوي في أوكرانيا"، لافتا إلى أن "تنظيم داعش والنظام السوري استخدما السلاح الكيماوي في سوريا".وجاءت كلمة بلينكن بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لبدء نفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.