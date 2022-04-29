الأزهر يعين سيدة في منصب كان مقتصرا على الرجال

ونقل موقع "مصراوي" عن وكيل الأزهر، محمد الضويني، أنه "سيتم الإعلان عن تلك الخطوة في الأيام المقبلة"، وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة منصب رئيس إدارة مركزية للمنطقة الأزهرية" مضيفا إنها "من الممكن أن تنوب عن فضيلة الإمام الأكبر في الاحتفالات".و نوّه الضويني إلى أن "منصب رئيس المنطقة الأزهرية كان مقتصرا على الرجال فقط"، وقال إن "فضيلة الإمام الأكبر يعد داعما للدفع بالكفاءات النسائية في الأماكن القيادية التي تسمح ذلك".