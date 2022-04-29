تركيا توقف شخصين بتهمة الانتماء لداعش

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن السلطات الامنية في ولاية أوردو، أن "قوات الدرك بدأت يومي 27-28 نيسان الجاري عمليات تحري للكشف عن أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش".واضافت أن "قوات الدرك أوقفت شخصين أجنبيين يشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي".واشارت السلطات الى انه "تمت أحالت النيابة العامة التركية المشتبه بهم إلى القضاء، فيما أمرت محكمة تركية باعتقالهم وتسليمهم للمؤسسات المعنية بهدف ترحيلهم".