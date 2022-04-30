دول إسلامية تتحرى هلال عيد الفطر.. الفلك يقول كلمته

وإن تم رصد هلال شوال مساء اليوم، فسيكون غداً الأحد أول أيام العيد، وفي حال تعذر رؤية الهلال فسيكون الأحد آخر أيام رمضان والاثنين أول أيام العيد.أما فلكيا، وحسب بيان لمركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، فبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال اليوم السبت، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 02 مايو/ايار عيد الفطر السعيد فيها.وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أميركا ووسط أميركا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى.وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الاثنين 02 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 مايو في دول أخرى مثل الهند وبنغلادش وباكستان.