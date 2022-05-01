موقف إيراني جديد يخص "المفاوضات النووية"

وعن المزاعم الأمريكية حول "فشل مفاوضات فيينا"، أشار علي بهادري جهرمي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أن "هذه المفاوضات تشكل أحد الخيارات، إلى جانب سائر القضايا الدولية، المطروحة على طاولة إيران".وشدد بهادري جهرمي على أن "طهران لن تتراجع عن اللجوء إلى الآليات الدبلوماسية الدولية، وستواصل العمل بجدية لصون المصالح الاقتصادية والحقوق النووية للشعب الإيراني".وتابع: "لا تتوفر لدينا حتى الآن، أي مستجدات بشأن المفاوضات النووية في فيينا".