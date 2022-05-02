المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في دول عدة (صور)

وتحتفل دول عدة في العالم العربي، الاثنين، بأول أيام عيد الفطر الذي يستمر الاحتفاء به لمدة 3 أيام، بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان.ويصادف اليوم الاثنين عيد الفطر في كل من الإمارات والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت والسعودية واليمن وتركيا وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا.أما الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران فتحتفل بعيد الفطر يوم غد الثلاثاء. وبدأ عيد الفطر، الأحد، في كل من أفغانستان والنيجر ومالي.