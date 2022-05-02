الامم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجوم الصاروخي على أربيل

السومرية نيوز – اربيل



أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، عن قلقها جراء إطلاق صواريخ على مصفاة لتكرير النفط في أربيل.



وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إطلاق الصواريخ المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعد تطورًا مقلقًا آخر".

وأضافت، أنه "يجب على قادة العراق العمل كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وأعلنت قوات مكافحة الارهاب في إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ على قضاء خبات بأربيل، مؤكدة عدم وجود خسائر بالارواح او خسائر مادية.