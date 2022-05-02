ترامب يرقص أمام تجمع حاشد لأنصاره (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يرقص مجددا على أنغام الموسيقى أمام أنصاره، في تجمع حاشد أقيم أمس الأحد بولاية نبراسكا الأمريكية.

وأثارت الرقصة سخرية مغردين على "تويتر"، علما أنها ليست المرة الأولى التي يرقص فيها ترامب علنا أمام الكاميرات.



على صعيد آخر دافع ترامب خلال كلمة له عن حاكم نبراسكا الجمهوري، تشارلز هيربستر، ورفض مزاعم سوء السلوك الجنسي الأخيرة الموجهة له، ووصفها بأنها "خبيثة".