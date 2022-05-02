دولة أوروبية تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف

وأوضح كوفود في بيان صادر عن وزارته، خلال زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، أن "إعادة فتح أبواب السفارة الدنماركية اليوم في كييف يشكل بادرة قوية ترمز إلى دعم أوكرانيا وشعبها".وكانت السفارة أغلقت موقتا بسبب الوضع الأمني في كييف، وغادر الدبلوماسيون الدنماركيون بعدما أقاموا ممثلية مؤقتة في مدينة لفوف، في غرب أوكرانيا، حسبما أعلنت كوبنهاغن في 24 فبراير.وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، زارت كييف في 21 أبريل، تزامنا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.وأعلنت فريدريكسن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا قدرها 600 مليون كورونة (80,6 مليون يورو) ما رفع إجمالي هذه المساعدة إلى مليار كورونة.