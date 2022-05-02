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أوكرانيا تغلق 4 موانئ استولت عليها روسيا

دوليات

2022-05-02 | 08:34
أوكرانيا تغلق 4 موانئ استولت عليها روسيا
1,560 مشاهدة

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين، إن أوكرانيا أغلقت رسميا أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف استولت عليها القوات الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود أغلقت لحين استعادة السيطرة عليها".

وعلقت جميع الموانئ البحرية الأوكرانية أنشطتها نتيجة للغزو الروسي في أواخر فبراير/ شباط. واستولت القوات الروسية على بعض الموانئ وأغلقت البعض الآخر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، إن أوكرانيا "قد تفقد عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب سيطرة روسيا على الملاحة في البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى أزمة غذاء تؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا".

وقال زيلينسكي لبرنامج (60 دقيقة) الإخباري الأسترالي: "روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل".

وكانت وزارة الزراعة الأوكرانية، قد قالت الأسبوع الماضي ”إن صادرات أوكرانيا من الحبوب بلغت 45.709 مليون طن في موسم يوليو تموز/يونيو حزيران 2021-2022“ .

وأضافت، أن ذلك شمل 763 ألف طن جرى تصديرها في أبريل نيسان، لكنها لم تورد بيانات للمقارنة.
وقال مسؤولون بارزون بقطاع الزراعة هذا الشهر، إن أوكرانيا صدرت 300 ألف طن من الحبوب في مارس/ آذار الماضي.
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