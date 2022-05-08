Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حالات انتحار غامضة على متن حاملة "جورج واشنطن"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تقرير امريكي: صهر ترامب يسعى لإنشاء "ممر استثماري" بين "اسرائيل" والسعودية

دوليات

2022-05-08 | 04:15
تقرير امريكي: صهر ترامب يسعى لإنشاء "ممر استثماري" بين "اسرائيل" والسعودية
918 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

يستعد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى استثمار أموال بحوالي 3 مليارات دولار في شركات تكنولوجيا إسرائيلية لإنشاء "ممر استثماري" بين "اسرائيل" والمملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير أن "الأموال التي جمعها جاريد كوشنر من المملكة العربية السعودية سيتم استثمارها قريبًا بشكل مباشر في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية".
 
وأسس كوشنر، الذي شغل منصب كبير مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شركة خاصة باسم "أفينتي بارتنرز" بعد مغادرة البيت الأبيض، ليجمع بذلك ما يصل إلى 3 مليارات دولار، منها حوالي 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية.
 
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث تبلغ قيمته 600 مليار دولار.
 
وقالت وول ستريت جورنال إن الاستثمار كان "أول مثال معروف يتم من خلاله توجيه أموال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إسرائيل، وهي علامة على رغبة المملكة المتزايدة في القيام بأعمال تجارية مشتركة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما".
 
واعتبرت وول ستريت أن كوشنر استخدم شركة "أفينتي بارتنرز" لإنشاء "ممر استثماري" بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي أن مجلس إدارة الصندوق السعودي الرسمي كان مترددًا في البداية في الاستثمار في الشركة، مشيرًا إلى مخاوف بشأن تجربة إدارتها، ولكن تم نقضه من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تربطه علاقة جيدة بكوشنر".
 
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على الخطة قولهم إن شركة الأسهم الخاصة "أفينتي بارتنرز"، اختارت بالفعل أول شركتين إسرائيليتين للاستثمار فيهما.
 
وأشارت إلى أن هذا القرار يعد أول حالة معروفة يتم فيها توجيه أموال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إسرائيل، في إشارة إلى رغبة المملكة المتزايدة في التعامل مع تل أبيب".
 
واعتبرت الصحيفة أن "الأمر يعد علامة على دفء العلاقات بين خصمين، ويمكن أن يساعد أيضا في إرساء الأساس لاتفاق تطبيع بين البلدين".
 
ولفتت وول ستريت جورنال إلى أنه "في محادثات مع القادة السعوديين، حذر كوشنر وفريقه أن الرياض قد تخسر إمكانية الوصول والفرص فيما أسموه "وادي السيليكون في الشرق الأوسط" لصالح جيرانها الذين وقعوا اتفاقيات إبراهيم مع "إسرائيل".
 
وقالت الصحيفة إن "كوشنر وفريقه رفضوا الكشف عن هوية الشركات التي يعملون معها أو مقدار الأموال التي من المحتمل أن يتم توجيهها إلى إسرائيل".
 
وأشارت إلى "سفر كوشنر وفريقه إلى إسرائيل في مارس الماضي بعد تأمين الاستثمار السعودي، للقاء عشرات الشركات الإسرائيلية التي تبحث عن دعم مالي، وفقا لأشخاص شاركوا في الاجتماعات".
 
كما أكد أولائك الأشخاص أن كوشنر عقد اجتماعات مع شركات ناشئة إسرائيلية تعمل في مجالات عديدة بما في ذلك الرعاية الصحية والزراعة والبرمجيات والإنترنت، بحسب وول ستريت جورنال.
 
ووفقا للصحيفة فإن المملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ويتودد لها كوشنر، حيث تتطلع شركة "أفينتي بارتنرز" أيضا إلى جلب التكنولوجيا الإسرائيلية إلى إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
 
وساعد كوشنر، عندما كان مستشارا بالبيت الأبيض في عهد ترامب، في التوسط في صفقات بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين والسودان والمغرب في موجة تطبيع العلاقات استمرت ستة أشهر في عام 2020.
 
ولعب كوشنر دورا مهما داخل إدارة ترامب في الدفاع عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أنه وافق على مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.
 
وفي واشنطن، ساعد كوشنر أيضا في الوساطة لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار على مدار 10 سنوات، حيث ساعد في حماية تلك الصفقات وغيرها من صفقات الأسلحة من غضب الكونغرس بشأن مقتل خاشقجي والكارثة الإنسانية التي نجمت عن التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.
 
وكوشنر هو قطب عقارات ثري تزوج عام 2009 من ابنة ترامب، إيفانكا التي اعتنقت اليهودية من أجله.
 
وقبل دخوله كمستشار لترامب في البيت الأبيض، كان يكرس وقته لعمله في مجال العقارات ولصحيفته "ذي نيويورك أوبزرفر" التي اشتراها عام 2006.

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:27 | 2022-05-08 06:27
06:26 | 2022-05-08 06:26
06:26 | 2022-05-08 06:26
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.